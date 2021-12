Fiuk vai estar no Big Brother Brasil 21, garante colunista

O cantor e ator Fiuk foi confirmado no elenco da 21ª edição Big Brother Brasil, garantiu o colunista Leo Dias, nesta quarta-feira, 30. Segundo ele, fontes ligadas ao artista afirmaram que o filho de Fábio Jr, inclusive, já contratou uma equipe para cuidar das suas redes sociais durante o tempo do programa.

O BBB21 vai repetir a fórmula de sucesso do BBB20: metade dos participantes é famosa - grupo Camarote -, enquanto a outra parte será composta por anônimos.

Até o momento nenhum nome para o reality foi confirmado por fontes oficiais. Em entrevista a Ana Maria Braga, o apresentador da atração, Tiago Leifert, contou que o elenco ainda não está fechado.

"A casa está bem encaminhada. O elenco... muita coisa pode acontecer até a estreia do programa e a gente está sempre aberto. O BBB é um programa muito orgânico. Por ser feito por humanos, é muito dinâmico. Se uma pessoa desiste no hotel ou um mês antes, temos que trocar. Não dá para cravar", garantiu.

Longe das telinhas como ator, desde 2017, Fiuk está no ar atualmente como Ruy, na reprise de A Força do Querer, seu último trabalho na Globo. Caso a ida ao BBB21 se confirme, essa não seria a primeira vez que o artista participaria de um reality da emissora. Em 2018, ele entrou na disputa da Dança dos Famosos. Três anos antes, ele foi vice-campeão do Super Chef Celebridades 2015, do Mais Você.

