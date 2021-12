Fiuk revela que nem sempre teve boa relação com Fábio Jr.

Durante uma entrevista ao programa "No morning", da rádio Jovem Pan, na manhã desta quinta-feira, 31, Fiuk contou que ele e o cantor Fábio Jr. nem sempre tiveram uma relação de pai e filho como têm agora.

Segundo ele, as coisas começaram a mudar depois que passou a fazer sucesso. "A gente não tinha uma relação muito boa. Meio que fechou uma relação assim que eu fiz sucesso. Mas não guardei mágoa nenhuma", disse Fiuk, que despontou para a fama aos 20 anos, depois que protagonizou a temporada 2009/2010 da novela global "Malhação".

Ator e cantor, ele também comentou sobre as cobranças e comparações por ser filho de um artista tão conhecido. "Não me incomodo com as comparações com o meu pai. Ainda bem que ele é um baita artista, senão, não ia aguentar a pressão".

Fiuk é fruto do casamento de Fábio Jr. com a artista plástica Cristina Karthalian. Além dele, o cantor ainda tem Cleo, Tainá, Krizia e o caçula Záion.

Relações complicadas

Fiuk não foi o único que teve problemas de relacionamento com o pai. Cleo Pires também passou a adolescência sem ter uma boa relação com ele. As coisas só melhoraram em 2004, depois que os dois fizeram as pazes.

