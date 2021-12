FitDance lança desenho animado direcionado ao público infantil

Com o intuito de inovar em projetos ligados à dança no Brasil, a FitDance divulgou nesta quinta-feira, 14, os primeiros personagens de seu mais novo desenho animado que será voltado exclusivamente para o público infantil.

“Desde o início de 2018 que vínhamos desenvolvendo e maturando o projeto. Agora, sentimos que é o momento dar continuidade ao trabalho de anos [...] e investir ainda mais no infantil. Os conteúdos serão postados no canal FitDance Kids e Teen e terão diversas histórias de variados personagens fictícios e bichinhos”, explica Fabio Bigboss, CEO da FitDance.

A produção do material já conta com grandes parceiros, além da possibilidade de criação de produtos licenciados e projetos em shopping centers. Outro fator bastante interessante, serão as composições de músicas próprias, com clipes e especiais com a colaboração de artistas e influenciadores.

“Com certeza, vamos encantar todo o público com nossos personagens animados. O canal FitDance Kids e Teen completou dois anos recentemente, já está próximo a 1 milhão de inscritos e é um sucesso com milhões de visualizações. Estamos muito felizes [...] por mostrarmos, cada vez mais, que tornamos todas as fases da vida das pessoas mais felizes por meio da dança”, completa Bigboss.

