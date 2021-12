Finalista do MasterChef tem fotos íntimas vazadas na internet, diz colunista

Uma das finalistas do programa "MasterChef" (TV Band), Deborah Werneck teve fotos íntimas vazadas na internet. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", nesta segunda-feira, 21.

De acordo com a publicação, Deborah aparece com os seios à mostra, tocando nas partes baixas e ao lado de um homem. O colunista ainda ressalta que as imagens devem ser antigas, já que ela está com visual diferente. A finalista ainda não se manifestou sobre o assunto.

A final do Masterchef acontece nesta terça-feira, 22, e o resultado será divulgado ao vivo para todo o Brasil. Deborah irá disputar o prêmio com a participante Michele Crispim.

adblock ativo