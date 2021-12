Filho de Will Smith estrela campanha feminina da Luis Vitton

Depois de um ano onde a intolerância foi uma dos assuntos mais comentados, a Luis Vitton começou 2016 com um bom exemplo sobre discussões de gênero.

Isso porque a grife francesa escolheu o filho de Will Smith, Jaden Smith, de 17 anos, para estrelar a campanha de roupas femininas Primavera/Verão 2016.

Neste domingo, 3, o diretor-executivo da marca, Nicolas Ghesquière, anunciou a novidade no Instagram, onde apresentou algumas peças da coleção (com crochê e couro) e se mostrou orgulhoso em ter o artista na campanha.

"Feliz de apresentar Jaden Smith na campanha SS16 da Louis Vuitton, fotografada por Bruce Weber", escreveu.

O fato do ator usar roupas femininas já não é novidade. Sempre questionando os padrões estéticos e os problemas do mundo, em 2015, Jaden declarou que foi a uma festa de formatura usando um modelo - sem calças - e também já postou fotos no Instagram, comprando um vestido em uma loja.

"Fui à TopShop comprar algumas roupas de garotas. Quer dizer, 'roupas' ", disse na postagem.

@sarahdonnealia @riannevanrompaey @jean_campbell #jadensmith @christiaingrey in the new @louisvuitton SS16 ad Campaign photographed by Bruce Weber Uma foto publicada por 🆖 (@nicolasghesquiere) em Jan 3, 2016 às 6:37 PST

Happy to introduce Jaden Smith @christiaingrey in the new SS16 @louisvuitton ad Campaign photographed by Bruce Weber Uma foto publicada por 🆖 (@nicolasghesquiere) em Jan 2, 2016 às 3:33 PST

