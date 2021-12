Filho de 'Santo' em 'Velho Chico', Gabriel Leone homenageia Domingos Montagner

Gabriel Leone, o Miguel em "Velho Chico", postou uma homenagem a Domingos Montagner em seu Instagram na última segunda-feira, dia 19. O ator fez uma montagem de fotos que retratam um abraço entre ele e o colega de profissão. Na trama, Montagner é pai de Leone. O jovem foi um dos últimos a manifestar-se publicamente sobre a morte do ator.

Domingos Montagner morreu na última quinta-feira, dia 15, ao se afogar durante um mergulho com a atriz Camila Pitanga no Rio São Francisco, em Canindé, Sergipe.

Os dois estavam na região para gravar as últimas cenas de "Velho Chico" e foram dar um mergulho no intervalo das filmagens. De acordo com Camila, o rio tinha correnteza forte e Montagner não conseguiu se desvencilhar. Ele deixou a mulher, Luciana Lima, e três filhos e sua morte provocou uma comoção nacional.

adblock ativo