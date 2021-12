Filho de Neymar se muda com a mãe para Barcelona

Neymar está mais perto do filho Davi Lucca, que completou quatro anos nesta segunda-feira, 24. Segundo o site UOL, a ex-namorada do jogador, Carolina Dantas, se mudou com o menino para Barcelona, na Espanha, na semana passada.

Tudo partiu da necessidade de aproximar o pai do filho, já que os dois se viam apenas em visitas esporádicas. A modelo e o menino estão morando em uma propriedade da família do jogador na cidade e a mudança para a casa dele não está cogitada.

Carol tem apenas visto de três meses para morar em Barcelona. Caso se adapte, a intenção é que prolongue o visto para até um ano. No período, Davi Lucca vai ser matriculado em um colégio catalão e será bancado pelo pai. O jogador também segue com o pagamento da pensão avalida em cerca de R$ 30 mil.

