Filho de Cissa Guimarães procura por emprego no Facebook

Há quatro meses sem atuar, o ator João Velho, 32 anos, filho da atriz e apresentadora Cissa Guimarães, não hesitou em usar Facebook para anunciar publicamente que está à procura de emprego.

"Não é um apelo para voltar à TV nem o grito de alguém desesperado. Só que muita gente diz que pensou em me chamar para um projeto e acha que estou ocupado. Decidi, então, mostrar que não estou. Mostrei a cara", justifica o ator.

A postagem foi curtida, compartilhada e ainda ganhou o apoio de Cissa: "Imenso orgulho, admiração e respeito! Te amo, meu filho!".

Carreira

João Velho tem 14 anos de profissão e ficou famoso em uma das temporadas de maior sucesso de "Malhação" (Globo). Ele fazia parte da Vagabanda. O ator estava em cartaz com duas peças (uma adulta e outra infantil) e esperava voltar aos palcos ainda no começo do ano.

"Não rolou, as coisas não estão andando na cultura do Rio e, assim como muitos, tenho contas a pagar", diz ele, que acabou virando exemplo para colegas. "Já vieram me dizer que tem gente fazendo o mesmo, botando a cara a tapa. Não tem por que ter vergonha", escreveu.

Enquanto não regulariza a situação financeira, João conta com a ajuda dos pais e amigos. "Moro sozinho, o condomínio é relativamente barato, mas tenho algumas dívidas. Estou no vermelho como muitos. Não sou econômico. Entendo de arte, não de matemática. Daqui a pouco passa e tudo volta ao normal e pago todo mundo", finalizou.

João Velho e Marjorie Estiano na época da Vagabanda (Foto: Reprodução | TV Globo)

