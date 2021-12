Filho de Bolaños planeja live-action de 'Chapolin Colorado' e nova série 'Chaves'

Após o fim da transmissão das obras de Roberto Bolaños pelo canal Televisa, em toda a América Latina, em agosto, o filho do ator e diretor, que morreu em 2014, anunciou que pretende realizar uma live-action de Chapolin Colorado e uma série inédita, com manuscritos do pai e que nunca foram ao ar, de histórias paralelas de Chaves. As informações são do Estadão.

"Estamos trabalhando paralelamente em um filme de ação. Faz pouco tempo que pensamos nisso. Temos que fazer todo um processo que tem a ver com o tamanho do que pode ser feito. O orçamento é uma limitação monstruosa", declarou Roberto Gómez Fernández, em entrevista à revista GQ.

"Não temos certeza se podemos fazer um filme de super-herói americano que custa 20 milhões de dólares, mas algo que tem uma produção de primeira qualidade", disse.

A ideia de Fernández agora é fazer uma live-action de Chapolin, com atores reais e conhecidos do grande público, inclusive em território americano: "Tem que haver um espectro de reconhecimento muito importante, que ele seja conhecido nos Estados Unidos ou que seja um desconhecido, mas que a representação do personagem seja ótima. Não é fácil".

Em 2020, o personagem completou 50 anos de vida e houve o lançamento de diversos produtos com a marca. Em agosto deste ano, as obras de Roberto Bolaños tiveram exibição cancelada pela Televisa, que segundo informações da imprensa mexicana, a família do ator e o canal não chegaram a um acordo sobre os direitos da série.

Em 2021, o seriado Chaves completará 50 anos, que para a agonia dos 'chavesmaníacos', fora do ar. Porém, Gómez Fernández planeja um spin-off, visto que em sua visão, os programas originais são intocáveis e o Grupo Chespirito já está analisando formas de continuar contanto histórias da Vila.

"Existem outras possibilidades de mudar. Tem uma história que nunca apareceu na televisão: de onde veio o cara (Chaves). Ele (Bolaños) publicou em livro ("El Diario de El Chavo") e também tem a visão dos diferentes personagens que estão no bairro", disse.

No entanto, Gómez Fernández não deu mais detalhes sobre como seria a nova série. "Temos algumas ideias sendo revisadas, nada específico", concluiu.

