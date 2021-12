Filho de Bell Marques sofre acidente em Ondina

O cantor Rafael Marques, vocalista da banda Oito7Nove4 sofreu um acidente na manhã desta quinta-feira, 19, no bairro de Ondina, em Salvador. De acordo com a assessoria do artista, Rafael caiu na pista e machucou o joelho enquanto praticava exercícios com sua bicicleta. Logo em seguida recebeu ajuda de populares que passavam no local e foi socorrido para o COT, onde recebeu atendimentos, fez curativos e foi liberado. Rafael teve ferimentos leves.

Ainda de acordo com a assessoria do cantor, Rafael passa bem, e manteve sua agenda de ensaios na tarde de hoje.

A informação de que o artista teria sido atingido por um veículo, não foi confirmada pela assessoria.

adblock ativo