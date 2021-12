Filho de Beckham vira modelo e pretende ser ator

Brooklyn, filho mais velho de David e Victoria Beckham, assinou contrato com uma agência de modelos. Fotogênico, o rapaz de 16 anos já faz sucesso entre as adolescentes com as fotos que posta do Instagram.

E não para por aí. Segundo o jornal britânico "Daily Mail", Brooklyn também está animado com a possibilidade de seguir a carreira de ator, deixando de lado as especulações de que ele seria jogador de futebol como o pai.

Agentes de Hollywood, distrito de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, acreditam que Brooklyn tem potencial para seguir uma carreira na indústria cinematográfica. No mês passado, o jovem chegou a passar um tempo no set de filmagens do novo filme do diretor Guy Ritchie, que ex-marido de Madonna e amigo da família Beckham.

Além dele, David e Victoria, que estão juntos desde 1997, também são pais de Romeo, Cruz e Harper Seven.

