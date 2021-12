Filho de 3 anos de Michael Bublé tem câncer

Noah, o filho mais novo do cantor Micheal Bublé com sua esposa, a atriz argentina Luisana Lopilato, está com câncer. O menino tem apenas três anos e a informação foi confirmada nesta sexta-feira, 4, via Facebook da mulher do cantor.

"Estamos devastados pelo recente diagnóstico de câncer do nosso filho mais velho Noah, atualmente em tratamento nos Estados Unidos. Nós sempre conversamos muito sobre a importância da família e do amor que temos pelos nossos filhos.

Luisana e eu vamos gastar todo o nosso tempo e atenção para ajudar Noah a ficar melhor, suspendendo nossas atividades profissionais por agora. Durante este tempo difícil, pedimos que rezem por ele e, por favor, respeitem nossa privacidade. Temos um longo caminho pela frente e esperamos que, com o apoio dos nossos família, amigos, fãs ao redor do mundo e nossa fé em Deus, poder vencer esta batalha. Michael Bublé", diz o post.

O jornal argentino Exitoína noticiou que, n último domingo, 30, a mãe de Noah viajou com urgência a Los Angeles, nos Estados Unidos, para encontrar especialistas. De acordo com a publicação, o menino esteve internado em um hospital de Buenos Aires, e o tratamento deve durar cerca de cinco anos. Não foi divulgado qual tipo de câncer o menino tem.

