Filha do ator Tony Tornado é encontrada

A filha do ator Tony Tornado foi encontrada na tarde deste sábado, 2, após estar desaparecida desde o dia 26 de junho. De acordo com o jornal Extra, quem deu a notícia do retorno da jovem foi Maritza Cavalcanti, mãe de Aretha Pearl.

"Foi uma semana desgastante, estou bastante cansada. Mas com o coração mais leve, o pesadelo acabou. Não é fácil ficar sem notícias de um filho. Estava muito angustiada. Agora, posso respirar", desabafou a mãe aliviada.

Ainda de acordo com o Extra, Aretha tem depressão e já precisou ser internada em clínicas psiquiátricas. Como forma de celebração do retorno da filha, Maritza agradeceu o apoio recebido nas redes sociais.

"Aretha Pearl apareceu! Estou aqui para agradecer a todos vcs pelo carinho, as orações, a força de vcs. Obrigada de coração", escreveu.

