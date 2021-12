Filha do ator Paul Walker processa Porsche por homicídio

Meadow Walker, a filha de Paul Walker, está processando a Porsche por causa da morte do seu pai. Ela acusa quer responsabilizar a empresa por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O ator morreu em 2013 após se envolver em um acidente de carro dentro de um Porsche Carrera GT.

De acordo com os documentos do processo, divulgados pelo site TMZ, os advogados de Meadow alegam que, o cinto de segurança do veículo "sufocou" Paul. Isso teria lhe deixado preso no banco do passageiro e quebrando suas costelas e pélvis.

Os advogados também alegam que a Porsche sabia que o modelo do veículo tinha um histórico de 'instabilidades e problemas', e que o acidente poderia ter sido evitado caso o carro tivesse um sistema de estabilização.

A ação diz também que ator ainda estava vivo quando o incêndio no carro começou. Os documentos afirmam que Paul 'aspirou fuligem para sua traqueia enquanto o Porsche queimava'.

