Filha de Xanddy e Carla Perez ensina namorado gringo a dançar hits do pai

Camilly Victória, filha de Xanddy e Carla Perez, decidiu ensinar o namorado gringo, Red Rum, a dançar hits do pai. "Ensinando o pagodão da minha Bahia para meu bebê", escreveu a jovem, na legenda do vídeo.

No vídeo, o casal cai na dança enquanto as músicas de Xanddy tocam na sala. Além disso, é possível ver em um momento, Carla animada e mandando alguns passos ao som do hit 'Mandei Meu Cavaco Chorar', do Harmonia do Samba.

