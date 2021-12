Filha de Marília Pêra homenageia a mãe

Nina Moreira, filha de Marília Pêra com o jornalista Nelson Motta, fez uma homenagem à mãe nesta terça-feira, 8. No Instagram, ela colocou uma imagem de duas pessoas se abraçando e o texto "A Lembrança é uma forma de encontro".

Na legenda, a jovem colocou: "Voa, mãe! Forever in my heart [Para sempre em meu coração]". Ela logo recebe apoio dos seguidores. "Sinto muito! Siga em frente, seja forte! Sua mãe está em um lugar muito melhor que nós", escreveu uma.

A atriz Marília Pêra, 72 anos, faleceu no sábado, 5, vítima de um câncer no pulmão, em seu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela era casada com Bruno Faria e deixou três filhos:Ricardo Graça Mello, Esperança Motta e Nina Morena.

