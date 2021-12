Filha de Joelma acusa Chimbinha de assédio

Uma mensagem de WhatsApp atribuída a Natalia Sarraff, filha de Joelma, circulou pela internet nesta terça-feira, 27. No texto, ela diz ter sido assediada por Chimbinha quando tinha 12 anos. "Certa noite, acordei com ele me apalpando. Isso eu tinha mais ou menos uns 12 anos ou menos", escreveu. "Só lembro que foi em uma das minhas férias que passei com eles. Desde aí fiquei com medo e também não falei para ninguém", continuou.

Ao jornal Extra, Natalia confirmou que o texto é dela. "Contei para alguém e essa pessoa printou e publicou. Mas é verdade sim", afirmou ao Extra. Ela ainda falou mais sobre as atitudes do guitarrista da banda Calypso. "Já vi ele brigando com minha mãe. Em uma das brigas, minha tia Joselma foi pra cima dele e não deixou ele bater nela (Joelma), pois se ele batesse nela, ele iria se ver com ela. Ele já correu atrás de uma empregada nu. Já assediou até a minha tia", escreveu.

O gerenciador de crise de Chimbinha negou as acusações ao Ego. "Mentira é uma coisa muito grave. Estranho ela soltar isso, ou melhor, dizer que vazou na internet justamente no dia em que Chimbinha anuncia novidades na carreira dele. Isso não procede e até o fim do dia será enviado um comunicado do Chimbinha para a imprensa", disse.

