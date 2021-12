Filha de Cunha posta foto irônica em rede social

Uma das filhas do deputado e presidente da câmara dos deputados, Eduardo Cunha, postou no Instagram uma foto cheia de simbolismo. Especula-se que o deputado viajou com sua família para Havana, em Cuba.

A foto tem um gesto obsceno e tem a legenda "See you in Cuba" (Te vejo em Cuba, em português). A foto publicada originalmente no perfil da modelo Kendall Jenner foi compartilhada entre os seus seguidores.

Alguns seguidores criticaram a imagem publicada. "São os votos da família Cunha para todos os brasileiros", escreveu um usuário do Instagram. Outros levaram no bom humor. "Bobagem, linchamento", disse outro.

O deputado e presidente da Câmara desmentiu que esteja em Cuba:

Para os idiotas desinformados que plantam notícias falsas.Estou no Rio e segunda a tarde estarei em Brasília — DeputadoEduardoCunha (@DepEduardoCunha) December 26, 2015

