Filha de Alckmin se envolve em confusão com as Kardashian

A filha do político Geraldo Alckmin, Sophia Alckmin, envolveu-se em uma rápida confusão na tarde de domingo, 13, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Sophia, que é blogueira e foi à cidade para acompanhar a semana de moda, estava em uma loja multimarcas no bairro de Chelsea com as amigas e, ao deixarem a loja, perceberam uma movimentação na porta.

Em seu perfil no Instagram, Sophia contou que estava fazendo pose para uma foto, em frente à loja, quando carros, paparazzi, seguranças e cinegrafistas chegaram fazendo o maior alvoroço. Tudo porque Kim Kardashian e a irmã Kylie Jenner chegavam no local para gravar um programa.

O problema é que ao avistar as irmãs Kardashian, a blogueira e as amigas resolveram voltar à loja para tentar tirar uma foto com as socialites que viraram celebridades nos Estados Unidos. Mas a tentativa só gerou confusão.

Segundo Sophia, o segurança das moças não gostou da aproximação das brasileiras. "Queríamos tirar fotos dela e/ou com ela e o segurança dela surtou. Eu tinha tirado uma foto de longe e desfocada, nem dava para ver quem era, mas ele quis pegar meu celular, me expulsar da loja... Minha sorte que a @fabianajustus estava presente e me defendeu", contou Sophia, dizendo que contou com a ajuda da amiga Fabiana Justus - filha de Roberto Justus -, para não ser posta para fora da loja.

Leia o comentário de Sophia Alckmin na íntegra:



"Quem acompanha o meu snapchat já sabe do que eu vou falar, mas como sei que tem gente aqui que não tem snap vou contar a história novamente. Hoje fomos recebidas na @jeffreyatlantanewyork depois sentei no banco na frente da loja enquanto esperava as meninas tirarem fotos, de repente param vários carros e aparecem muitos cinegrafistas, brinquei que só podia ser a @kimkardashian e quando olho era ela mesma com a Kylie, foram gravar o programa lá!!!! Olha a minha cara tentando achar a câmera no celular e falando "não falei que era ela?!"

Ela entrou na loja e nós voltamos também, queríamos tirar fotos dela e/ou com ela e o segurança dela surtou. Eu tinha tirado uma foto de longe e desfocada, nem dava para ver quem era, mas ele quis pegar meu celular, me expulsar da loja... Minha sorte que a @fabianajustus estava presente e me defendeu

No final tenho uma foto muito melhor do que a que eu tinha tirado 🎉 e com elas!!!

Valeu pela diversão né @fabianajustus @carolinatognon @blogrebekaguerra @joanabritosp @fhits #FHitsNY

Snapchat 👻 sophiaalckmin 👻"

adblock ativo