Festival de Verão divulga grade completa de atrações

O Festival de Verão anunciou a grade completa de atrações da edição de 2020 nesta quinta-feira, 31. Realizado na Arena Fonte Nova, nos dias 1º e 2 de fevereiro, o evento anunciou mais oito nomes, entre eles, uma atração internacional.

No sábado, 1º de fevereiro, se apresentam Ivete Sangalo, Ferrugem, Iza, Marcelo Falcão e Dennis Dj, a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, Baco Exu do Blues, Harmonia do Samba e Àttooxxá. Já no dia 2 de fevereiro, o FV20 recebe a atração internacional Clean Bandit, além de Bell Marques, Vitão, Felipe Araújo, Léo Santana, Dilsinho, Wesley Safadão, Melim e Parangolé.

Para Marcelo Brito, sócio-diretor da Salvador Produções, empresa correalizadora do evento, o Festival de Verão 2020 só tem a ganhar com essa grade de atrações: "Estamos bem antenados e atualizados com o mercado. Pensamos num line-up que favorecesse todos os públicos, de forma democrática, com atrações de todos os gêneros", disse.

Os ingressos já estão à venda através do site oficial, nos pontos de venda nas lojas South (sem taxa de conveniência) e nas lojas Imaginarium (Shoppings Barra e Estrada do Coco).

adblock ativo