Festival de música passará por 10 cidades da Bahia

Chega à Bahia entre os meses de fevereiro e abril, o Festival Conexão Musical. O evento, uma parceria da cerveja SKOL e do Governo do Estado, já passou por outros estados do Nordeste e deve passar por 10 cidades do interior. São elas: Madre de Deus, Santo Amaro, Cachoeira, São Sebastião do Passé, Conceição do Coité, Ipirá, Rui Barbosa, Jaguaquara, Ipiaú e Gandu.

Nesta primeira edição, o Festival irá durar dez semanas. Mais de 40 artistas locais e regionais se apresentarão gratuitamente em locais públicos das cidades. Cada uma recebe o evento durante dois dias. A programação começa às 18h e encerra às 23h.

Diferente do convencional, o palco é um caminhão, especialmente preparado para os shows. A festa começará sempre com uma atração local. Em seguida, quem assume é o DJ Conexão, atração que acompanha o evento. Outra atração regional finaliza as apresentações. Uma estrutura de bares da Skol estará à disposição para o consumo do público. Todas as latinhas serão destinadas às cooperativas de reciclagem das cidades.

O Festival Conexão Musical Bahia é uma realização da Alquimia Comunicação, com produção da Maré Produções Culturais, e conta com patrocínio da SKOL, via AMBEV, e do Governo da Estado, por meio do programa Fazcultura, e das secretarias da Fazenda e de Cultura da Bahia.

