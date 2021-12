Festa na Casa dos Roteiristas da Globo perturba vizinhos no Rio

As festas na Casa dos Roteiristas da TV Globo, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, têm perturbado a vida dos vizinhos. O imóvel tem sido usado para festas até a madrugada, com direito a música alta, bebida e gritaria.

Neste final de semana, a polícia teve que ser chamada. E só com a chegada dos oficiais, os roteiristas pararam a música. Contudo, os convidados começaram a cantar a capella, o que gerou uma gritaria com a vizinhança pedindo silêncio. A festa durou até 4h da manhã.

Os moradores da rua Von Martius esperam um posicionamento da emissora. De acordo com o colunista Léo Dias, o site "O Dia", Marcius Melhem e Guel Arraes estavam entre os roteiristas.

"Não há rotina de realização de eventos na Casa dos Roteiristas. O episódio citado foi uma confraternização pontual de equipe, no final do dia, sem a intenção de incomodar os vizinhos. Se assim foi, pedimos desculpas”, afirmou a assessoria da Globo, quando procurada.

