Festa da 'Playboy' de Luana tem famosos barrados na porta

Em uma grande festa de lançamento da nova capa da "Playboy", estrelado por Luana Piovani, nesta terça-feira, 12, em São Paulo, alguns famosos foram barrados por conta da superlotação no local do evento.

Cerca de 500 convidados eram esperados para o momento em que Piovani subiria ao palco para discursar, mas, quase uma hora antes disso, a casa atingiu a capacidade máxima, o que deixou cerca de 400 convidados - entre anônimos e famosos - do lado de fora das portas de vidro da festa.

O diretor Wolf Maia e o ator Rômulo Arantes Neto foram barrados inicialmente, mas foram liberados pouco depois. Já estrelas de capa da antiga publicação, como Fernanda Lacerda, a Mendigata, e Ivi Pizzott, bailarina do Faustão, não tiveram a mesma sorte e voltaram para casa sem ao menos pisar no backdrop das fotos.

Alguns convidados aproveitaram a distração de um funcionário e conseguiram abrir uma das portas para invadir festa. Meia dúzia de pessoas conseguiram entrar no espaço antes que o tumulto fosse contido e a porta fechada novamente.

Ao "Ego", Marcos de Abreu, presidente da revista, explicou que a organização não esperava 900 convidados confirmados. "A festa foi muito bem organizada, mas as pessoas que receberam o convite em papel tinham que confirmar presença por e-mail e muitos não confirmaram. Nós tínhamos a nossa expectativa controlada, mas chegaram pessoas que não confirmaram pedindo para entrar e o teatro nos limitou", explicou.

Ele ainda informou que "nós não imaginávamos o sucesso do retorno da 'Playboy', ultrapassou todas as nossas barreiras e expectativas. Hoje é uma terça-feira, amanhã a gente tem que trabalhar, de onde apareceu tanta gente (risos)?". Após a apresentação de Luana no palco, mais 200 convidados foram liberados.

Elogios do amado

Pedro Scooby falou que gostou do ensaio de Luana Piovani. Nesta quarta-feira, 13, o surfista compartilhou uma foto de Luana com a roupa da festa de lançamento da revista e elogiou a boa forma da mulher.

Achei essa foto em um site, da festa de lançamento da Playboy ontem em SP. Lacrando o cu das inimigas novamente, pq agora não tem como as recalcadas falarem que é Photoshop 😂😂 😂😂😂😂 Parabens amor, você é deslumbrante 🙏 Uma foto publicada por Pedro Scooby (@pedroscooby) em Abr 13, 2016 às 5:27 PDT

