Fernanda Montenegro e Sílvio Santos são as personalidades que envelheceram melhor

A atriz Fernanda Montenegro, de 85 anos, foi a personalidade mulher escolhida por 81% dos entrevistados que participaram do levantamento "Envelhecer sem Vergonha", pesquisa inédita realizada em todas as regiões do País pelo Instituto QualiBest que pretende medir a percepção de figuras públicas que estão "envelhecendo melhor" no Brasil. Sílvio Santos, 84, foi escolhido por 84% dos entrevistados em relação ao sexo masculino. Foram ouvidas 989 pessoas, com idade entre 18 e 61 anos.

Entre as mulheres, em segundo lugar aparece a atriz Glória Pires, 52, eleita por 79% dos entrevistados, seguida pela jornalista Glória Maria, de 56 anos "declarados", com 71%. Entre os homens, no segundo lugar aparece o jornalista Cid Moreira, de 87 anos, eleito por 72% dos participantes.

A pesquisa foi encomendada pela Pfizer.

