Fernanda Lima revela que manda nudes e diz: "É normal"

A apresentadora Fernanda Lima revelou, nesta quinta-feira, 22, que é adepta de nudes. Enquanto se maquiava para desfilar no São Paulo Fashion Week (SPFW) Inverno 2016, ela contou ao site Ego que troca fotos íntimas com o marido, o ator Rodrigo Hilbert. "Claro! É normal, você está longe e aí manda a foto com um recadinho", falou.

Fernanda demonstrou um certo desconforto em relação às proporções que o assunto vem tomando na atualidade. "Não sei porque tanta polêmica em torno disso. Sempre existiu, só que agora botaram um nome", afirmou.

