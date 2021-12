Fernanda Lima posta fotos de babás e é chamada de racista

A apresentadora do Superstar, Fernanda Lima, discutiu com seguidores na tarde desta segunda-feira, 3. Ela postou uma foto com as babás Ângela e Tayane Dias, dos gêmeso dela, João e Francisco, com roupas "descoladas". "Aqui em casa não tem essa de babá vestida de branco! Ó o grau das mina!", escreveu na legendas.

Uma seguidora a considerou racista. "O mais triste desse pais não é o fato de estarem vestidas de branco ou não, é o fato de sempre vermos pelo passado escravocrata esse tipo de foto, a Sinha branca falando 'Olha minhas negras não vivem na senzala, são da casa'. Pode até tratar bem mas infelizmente elas sempre serão as babás e a sinhá sempre será a boazinha tipo Princesa Isabel. Um dia, neste país, ainda vamos ver os negros no poder e não só subalternos como essa foto #prontofalei", escreveu uma seguidora.

Fernanda Lima respondeu ao comentário: "Querida, essas meninas são filhas de uma grande amiga e não trabalhavam. Quando tive meus meninos, liguei pra ela perguntando se elas queriam uma oportunidade de trabalho porque eu estava disposta a ensinar, já que saquei que, apesar de difícil, a profissão de babá pode ser muito rentável. Desde então elas convivem com a nossa família, comemos na mesma mesa, conversamos e trocamos confidências como amigas. E ainda as remunero muito bem".

A seguidora de Fernanda se explicou. "Como sou uma pessoa educada e antes que os seguidores da Sinhá Fernanda comecem a me xingar (…), não vão entender nunca mesmo, passando 127 anos da abolição, que vemos a mesma cena: brancos patrões e negros empregados. Tenho certeza que vocês não vão querer que esse quadro mude. Afinal, quem vai servir, né?".

Mas nem todos foram contra a apresentadora. "Chamar alguém de Sinhá e afirmar que os negros só "servem" é de uma tristeza. Enfim, desejo a essa menina muita luz em seu coração, deve ter sofrido muito nessa vida", escreveu uma. "Se fosse duas babás de pele branca não causaria tanta discussão, o preconceito está nos olhos daquele que olha a foto e interpreta de maneira totalmente equivocada, para pessoas sem preconceito, simplesmente são duas mulheres lindas e estilosas que tem o carinho da patroa e seu trabalho reconhecido!", postou outra.

