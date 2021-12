Fernanda Lima critica colunista de famosos: "Tenho pena"

Fernanda Lima não gostou de ser notícia no blog da colunista Fabíola Reipert, do R7, nesta quarta-feira, 29, e usou o Instagram para criticar as "alfinetadas".

Na rede social, a apresentadora chamou a colunista de patética, sem ética e "zero amor do coração". Além disso, ressaltou que "ética e amo ao trabalho são imprescindíveis à vida".



Fabíola escreveu em sua coluna que Fernanda teria recusado o comando no "Vídeo Show" e temia ficar na "geladeira" da Globo. Além disso, a colunista chamou a apresentadora de "modelo de nariz empinado" e a afirmou que ela tem a proteção de um dos diretores da emissora.

Confira a mensagem:

