Fernanda Lima compra cobertura de R$ 20 milhões, diz jornal

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert vão mudar de endereço. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal 'Extra', o casal comprou uma cobertura na avenida Delfim Moreira, no Leblon, avaliada em R$ 20 milhões e com vista privilegiada para o mar. A família já mora no bairro.

Ainda de acordo com o colunista, o casal está esperando apenas as obras da nova casa terminarem para se mudar com os filhos, os gêmeos Francisco e João, de sete anos.

Recentemente, Fernanda e Rodrigo compraram um sítio na Ilha de Guaratiba, onde costumam passar os finais de semana.

adblock ativo