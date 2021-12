Fernanda Gentil se separa e fãs suspeitam de traição

Depois que Fernanda Gentil confirmou a separação, internautas começaram a especular sobre uma possível traição do ex-marido da jornalista, Matheus Braga. A suspeita é porque em fevereiro Fernanda fez um post no Instagram sobre traição. "Os homens fracos têm amantes... Os homens fortes têm família", escreveu.

Na época, Fernanda negou a situação após seguidores questionarem se Matheus tinha sido infiel. Mas, com a notícia da separação do casal, que teve um filho há sete meses, os fãs voltaram a suspeitar de traição.

Alguns, inclusive, foram "tirar satisfação" com Matheus, por meio do perfil dele no Instagram. "Verdade que vocês se separaram? Você a traiu? Desconfiei quando ela postou aquela frase e logo apagou. Poxa, que triste, vocês são uma família linda", indagou um internauta. "Matheus, o que você aprontou"; "Com certeza ele traiu"; "Vai perder a Fernanda? Tem certeza? Que burrice", foram alguns dos comentários.

Já no perfil de Fernanda, os seguidores lamentam a separação e cogitam uma possível reconciliação. Fernando e Matheus estavam casados há cinco anos. Eles começaram a namorar quando tinham 15 anos.

