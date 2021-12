Fernanda Gentil publica foto com ex-marido e escreve sobre criação do filho

Hoje, no dia da família na escola, alguém foi todo orgulhoso chamando mamãe e papai pra mostrar os trabalhinhos, os videos, as brincadeiras e novidades. Alguém tava bem feliz de dividir o mundinho dele com a gente. Alguém cantou, dançou, brincou de massinha e, claro, fez um cocô de respeito. Alguém mostrou que a paz tem valido à pena... que tudo valeu à pena. E outros dois alguéns, modéstia à parte, estão de parabéns. Por fazermos o nosso, pelo nosso e com o nosso. Sem nos importarmos com como a maioria faz ou se comporta. Sem ter que seguir padrões. Sem ter que odiar só por não estar junto. Sem ter que respingar nos pequenos o que acontece no mundo dos grandes. Nossa lei, nossa "maioria", nosso padrão, a gente que faz. Porque alguém tem que começar... e por aqui começamos. E se o nosso caso é o seu caso, espero que você também comece por aí. Tenha certeza que alguém vai agradecer...

