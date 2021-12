Fernanda Gentil é atacada por homofóbicos nas redes sociais

Depois de ter assumido o namoro com a jornalista Priscila Montandon, com quem já está há 3 meses, a apresentadora da Globo Fernanda Gentil virou alvo de muitos homofóbicos nas nas redes sociais. Alguns seguidores aproveitaram uma foto antiga postada por ela ao lado de uma amiga, no perfil do Instagram, para promover ataques ao romance entre as jornalistas.

Uma seguidora afirmou que Fernanda "só postava que amava o marido, que tinha a família perfeita, que estava feliz e realizada. Agora vem com essa...".

A mesma seguidora ainda continuou: "Eu era sua fã porque você colocava a família em primeiro lugar. Agora, eu vi que era só mentira. Até as suas entrevistas falando na felicidade com o marido eram falsas".

Uma segunda seguidora contou que, "quando Jesus voltar, a homossexualidade não vai mais existir. No céu só entra o amor. Deus não aprova isso". Já outra completou: "Deus fez o homem e a mulher para que formem família. O mundo está de cabeça para baixo".

Até o momento, a jornalista ainda não se pronunciou.

