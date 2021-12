Fergie e Josh Duhamel se separam após oito anos de casamento

Fergie e o marido, o ator Josh Duhamel, anunciaram a separação depois de oito anos de casamento. De acordo com uma declaração conjunta emitida à mídia internacional, a decisão ocorreu no começo do ano.

"Para dar à nossa família a melhor oportunidade de se ajustar, queríamos manter esse assunto privado antes de compartilhá-lo com o público. Nós estamos e sempre estaremos unidos em nosso apoio um ao outro e à nossa família", disseram.

Uma fonte próxima ao casal disse à People que as diferenças entre eles foram um grande motivo para a separação. "No começo, foi o que os atraiu e os fez tão divertidos de estar perto", contou.

Fergie é "divertida e extrovertida" enquanto Duhamel é "encantador e descontraído", explica a fonte. "Mas eles vieram de passados muito diferentes e eles queriam coisas diferentes", acrescentou.

Já outra fonte próxima à cantora disse que "Josh é discreto. Fergie é uma pessoa difícil de agradar e muito focada na carreira. Ele, definitivamente, quer mais filhos e sempre quis ser um homem de família", contou. O casal tem um filho, Axl, de 4 anos.

adblock ativo