Felipe Titto é flagrado com esposa de diretor da Globo

Um clima tenso se instaurou nos bastidores da TV Globo. Nos corredores da emissora, o assunto do momento é um suposto flagrante envolvendo o ator Felipe Titto com a esposa de um diretor famoso da emissora.

De acordo com o jornal 'Extra', o ator foi visto aos beijos com a mulher em um dos estacionamentos do Projac. Nos bastidores, o caso está repercutindo negativamente e várias fotos do "casal" já estão circulando nos celulares dos colegas de trabalho do rapaz.

Ainda segundo o jornal, devido à polêmica, Titto, que acaba de fechar contrato com a emissora até 2020, deve ter sua participação encurtada em "Malhação", onde interpreta o bad boy Samurai.

