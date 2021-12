Felipe Neto provoca Biel e ele responde

O youtuber Felipe Neto fez um vídeo em seu Snapchat no último domingo, 5, em que revela estar escrevendo o roteiro de um vídeo quando mostra, rapidamente, a imagem do cantor Biel. Pouco depois da publicação, Biel postou uma mensagem no Twitter direcionada ao youtuber.

No Snapchat, ele diz: "Então é assim, se a garota foi na favela, ela foi estuprada, abusada, pode xingar, mas se foi alguém famoso, vamos ficar caladinhos", ironizando a polêmica envolvendo Biel, que foi acusado de assediar uma repórter do Portal IG.

Biel logo apagou o tuíte e Felipe o satirizou e prometeu que iria gravar um vídeo a respeito da acusação ao cantor o mais rápido possível. O vídeo de Felipe Neto sobre o caso foi ao ar nesta segunda-feira, 6, e já está nos tópicos mais comentados do Twitter.

