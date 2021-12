Felipe Neto assina acordo no MP e terá de mudar comportamento no YouTube

O influenciador e youtuber Felipe Neto, 32, terá de mudar a sua conduta no YouTube após assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no qual se compromete a gravar e divulgar em seu canal vídeos sobre a temática da classificação indicativa no acesso à internet com explicações a respeito das faixas etárias. Ele assinou na última sexta-feira, 18.

O acordo foi assinado por meio de uma reunião virtual com Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude da Capital. O prazo para que Neto de adeque ao novo formato de vídeos é de 60 dias.

Segundo o MP, ele tem um prazo de 30 dia para fazer uma revisão do conteúdo atualmente disponível em seu canal do Youtube de forma que seja mostrada a classificação indicativa adequada no título de todos seus vídeos.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Felipe Neto informa que a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) tem o único e exclusivo objetivo de tornar o comunicador digital um parceiro no que diz respeito à proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

