Felipe Dylon e Aparecida Petrowky dão fim ao casamento após 5 anos

O cantor Felipe Dylon e a atriz Aparecida Petrowky se separaram após 5 anos de união. Ele divulgou a notícia em sua página oficial no Facebook e disse que deseja sucesso para a ex-mulher.

"Nosso casamento chegou ao fim. Desejo tudo de bom para a Aparecida e sua família. Que tenha sucesso na sua vida pessoal e profissional. Vida que segue com respeito e dignidade, com Deus sempre no comando", escreveu o cantor.

O casal oficializou a relação em dezembro de 2011 e, segundo o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", eles não viviam mais juntos desde setembro do ano passado.

