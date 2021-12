Feira reúne novidades no ramo da beleza em Salvador

Salvador recebe entre os dias 15 e 17 de setembro, um evento voltado para o mundo da beleza. A primeira edição do 'Bonita Brasil Hair and Beauty' ocorre, das 11h às 20h, no Porto Salvador Eventos. A programação apresenta novidades e tendências no ramo da estética, além de inovações científicas e tecnológicas que contribuem para as áreas da saúde, cosmética e estética.

Os interessados vão poder conferir workshops e palestras que serão ministradas por profissionais dos segmentos de cosméticos, beleza e estética do Brasil. Também serão realizados cursos de penteados, maquiagem, turbantes, alongamento de cílios e finanças para salão.

A entrada custa R$ 12 e pode ser adquirida no local ou através da plataforma Sympla.

