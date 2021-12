Faustão é criticado após fazer comentário sobre cabelo de ator mirim

O "Domingão do Faustão" deste domingo, 9, foi dedicado ao prêmio Melhores do Ano, que reuniu grande parte do elenco da Globo. Logo na primeira categoria, o apresentador causou polêmica ao fazer um comentário sobre o cabelo de Davi Queiroz, que venceu como melhor ator mirim.

O menino de cinco anos de idade concorreu com Mel Maia, que interpretou Agnes em "Deus Salve o Rei", e Vitor Figueiredo, que fez o personagem Tomaz em "O Outro Lado do Paraíso". Davi foi indicado por fazer "Badu em Segundo Sol", seu primeiro trabalho na TV - ele já tem três anos de carreira.

Depois de receber o troféu, Davi foi questionado sobre o que o motivou a ser ator. "Foi de repente. Cheguei ao Rio de Janeiro, entrei em uma agência e passei no teste para Segundo Sol", respondeu o garoto.

Em seguida, Faustão fez a pergunta que gerou polêmica. "O que é mais difícil: passar no teste ou arrumar esse cabelo teu aí, ninho de pomba?" Com risos da plateia, o menino respondeu que passar no teste era mais difícil. "Para arrumar aqui não é fácil, não, né?", comentou Faustão, passando a mão nos cabelos de Davi.

No Twitter, internautas criticaram a fala do apresentador e o compararam a Silvio Santos. Em 2014, o dono do SBT também fez um comentário considerado depreciativo sobre o cabelo afro de uma atriz de "Chiquititas".

