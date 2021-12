Fátima fica com a guarda de cães e briga por partilha de imóveis

Quase dois meses após anunciarem a separação, Fátima Bernardes e William Bonner disputam na Justiça a partilha de bens, envolvendo imóveis e até animais de estimação.

De acordo com o colunista do “UOL”, Ricardo Feltrin, Fátima, que há pouco tempo disparou durante a exibição do seu programa que o “casamento é uma prisão”, continua morando com os seus filhos trigêmeos, na casa onde vivia com Bonner, na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro).

Além disso, a apresentadora também irá ficar com a guarda dos cachorros da família. O labrador Gulliver e o maltês francês Chantily.

O casal ainda fará a partilha dos imóveis adquiridos conjuntamente. Bonner, atualmente, está morando em um apartamento na Lagoa Rodrigo de Freitas, também no Rio.

