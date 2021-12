Fátima Bernardes volta a comandar o Encontro após tratamento contra câncer

A apresentadora Fátima Bernardes voltou a comandar o programa Encontro, na TV Globo, nesta segunda-feira, 4. Ela estava afastada desde o início de dezembro, quando revelou que estava com um câncer no colo do útero.

Durante o programa, Fátima não conteve a emoção enquanto o cordelista cearense Bráulio Bessa declamava o poema "Recomece". "Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final pra poder recomeçar, como é preciso cair pra poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar", diz trecho do texto.

O retorno à TV foi anunciado ontem pela apresentadora nas redes sociais: "Chegou a hora de voltar! Muita coisa aconteceu em um mês. Nem sempre o céu esteve azul, mas em todos os dias recebi de perto o carinho dos meus amores, da minha equipe, de amigos; a atenção do meu médico; e, de longe, a energia de todos vocês que me acompanham por aqui. Obrigada do fundo do meu coração. Vamos juntos fazer um 2021 melhor, mais leve!".

No Twitter oficial da emissora, a TV Globo desejou boas vindas à Fátima.

