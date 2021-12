Fátima Bernardes vai a festa em Recife vestida de Mulher-Gato

A apresentadora de TV Fátima Bernardes foi à uma festa à fantasia com tema 'super-heróis' em Recife, onde curte férias, vestida de Mulher-Gato. Ela estava acompanhada do namorado Túlio Gadelha, que foi vestido de Batman. O casal curtiu a prévia de um famoso bloco conhecido como "Enquanto isso na sala de justiça" nesta sexta-feira, 26.

A foto dos pombinhos foi postada pelo próprio Túlio em sua página no Instagram. Diversos internautas e seguidores do casal escreveram mensagens elogiando os dois.

Em uma das fotos, Fátima aparece mostrando as "garras" e, em outra, até "amarra" Túlio. Horas antes, ela estava reunida com os sogros e cunhados durante um almoço em família, na praia de Boa Viagem, também no Recife.

adblock ativo