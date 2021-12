Fátima Bernardes relata ligação recebida pela mãe de falso sequestro

No programa "Encontro" (TV Globo) desta quarta-feira, 14, Fátima Bernardes desabafou sobre a tentativa de golpe por meio de um telefonema atendido pela sua mãe Eunice.

"Minha mãe, outro dia, ficou desesperada, achando que tinha falado com a minha filha no telefone", contou a apresentadora, que continuou: "Mas aí na hora ela ligou para o William, porque eu estava no ar, e aí ficou tudo claro que não era nada disso".

Fátima relatou a situação depois que uma colega da produção do seu programa informou que recebeu a ligação de um falso médico dizendo que o pai dela, que se encontra internado, estava com suspeita de leucemia e que precisaria de uma quantia para ser feito um exame urgentemente.

