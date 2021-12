Fátima Bernardes não é mais garota propaganda da Seara

A apresentadora Fátima Bernardes não vai mais anunciar para a marca de alimentos Seara. O motivo da decisão foi a pesquisa divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que revela que quem consome alimentos embutidos em excesso tem uma probabilidade maior de ter câncer.

De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, a decisão foi tomada em conjunto com a Seara, Fátima Bernardes e com a WMcCann, agência de publicidade. A intenção é que a jornalista não tenha sua imagem veiculada a um tipo de produto visto como maléfico para a saúde.



Em nota, a Seara afirmou que a campanha publicitária de presunto continuará sendo veiculada normalmente, com a aprovação de todas as partes envolvidas. Entretanto, a assessoria de imprensa da marca não divulgou o período de contrato da apresentadora com a Seara, nem se há previsão de novas campanhas.

A pesquisa

Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado na segunda-feira, 26, o consumo de linguiças, bacon e outros alimentados processados está relacionado a diferentes tipos de câncer.

A International Agency for Research on Cancer (Iarc), agência ligada à OMS, classificou os produtos como bacon e a linguiça como produtos do Grupo 1 no qual podem causar câncer colorretal. A cada 50 gramas de carne processada ingerida diariamente aumenta em 18% o risco de câncer.

