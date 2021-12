Fátima Bernardes manda indireta para Bonner ao vivo e causa alvoroço na internet

Durante a exibição do programa “Encontro” na manhã desta segunda-feira, 17, a apresentadora Fátima Bernardes aproveitou para alfinetar o ex-marido William Bonner durante um bate-papo com a atriz Klara Castanho.

Questionada por Fátima sobre os motivos que levaram a sua emancipação, Klara Castanho, 16 anos, afirmou que foi uma escolha de seus pais e que não tem a intenção de sair de casa ou de casar cedo.

“Não pretendo morar sozinha, ficar mais independente. A emancipação proporciona coisas que não são minha pretensão: posso casar e posso ser presa. Foi só por conta do trabalho mesmo”, disse a atriz.

Após a resposta de Klara, Fátima logo comentou: “O casamento e a prisão são quase a mesma coisa”.

A fala da apresentadora correu na linha do tempo dos seguidores do Twitter e gerou muitos comentários entre os internautas que entenderam como uma indireta para William

a fatima mando o maior SHOUT OUT TO MY EX ao vivo ri mt eae bonner