Fátima Bernardes é flagrada em clima de romance com novo affair

Parece que a fila andou para Fátima Bernardes. A jornalista foi flagrada, na noite desta quinta-feira, 2, passeando de mãos dadas em um shopping com o novo affair.

Segundo o colunista Leo Dias, o rapaz, que é pernambucano, se chama Túlio Gadêlha, 29 anos, e é 25 anos mais novo que jornalista. Ele já foi candidato à Deputado Federal de Pernambuco.

No Twitter, a notícia causou o maior burburinho e os internautas já fizeram diversas piadas e memes. Essa é a primeira vez que Fátima foi vista com um namorado, desde a separação com o jornalista William Bonner, em 29 de agosto do ano passado.

Ei! vi sua ex hoje a Fatima Bernardes beijando outro cara.... pic.twitter.com/FcvYKPwYFh — ManteigaNoSeuPão (@Dyjay) 2 de novembro de 2017

william bonner ouvindo marilia mendonça sofrendo a perda da fátima bernardes pic.twitter.com/0nQBdWcUN1 — Baronesa do Pó (@alissonnobrien) 3 de novembro de 2017

Tem coisas na vida que não perdemos, só nos afastamos para vir coisa melhor. Não é isso Fátima Bernardes pic.twitter.com/Egx7w1smkU — Isadora Helena (@CastrIsadora) 3 de novembro de 2017

Até a Fátima Bernardes está com um lovinho e eu não — Dessa (@AndressaGuerra6) 3 de novembro de 2017

