Fátima Bernardes dança funk com Ludmilla e vira assunto na Internet

A apresentadora Fátima Bernardes roubou a cena ao dançar funk com a cantora Ludmilla durante a exibição do seu programa ao vivo "Encontro" (TV Globo) na manhã desta quarta-feira, 21.

Para o momento, Fátima deu uma repaginada total no visual e comandou o programa trajando calça jeans destroyed, blusa no estilo hip-hop, corrente prata no pescoço e tênis nos pés. Os cabelos foram amarrados em tranças iguais ao da funkeira.

No twitter, a hastag #ADanadaÉFátima ganhou destaque em poucos segundos e os seguidores e fãs da apresentadora não perderam a oportunidade de comentar sobre a performance.

Acordei e vi a Fátima Bernardes dançando funk no programa dela. To sonhando? Miga sua loka! Ta arrasando com os boys assim. #Encontro — Clarissa Schinniger (@ClarissaSAssun) 21 de dezembro de 2016

Fátima Bernardes dançando funk. Melhor pessoa. — Estenio Lemos (@esteniolemos) 21 de dezembro de 2016

Eu nasci pra ver a Fátima Bernardes sair do jornal nacional pra dançar funk em um programa de manhã — Ed Sheeran Is Back (@MySweetEd) 21 de dezembro de 2016

Fátima Bernardes a melhor dançarina de funk que vc respeita 😂😂 — Liih (@elizete_liih) 21 de dezembro de 2016

To vivendo pra ver a Fátima Bernardes toda trabalhada no funk no #encontrocomfatima — Adolfo Santos (@Ad0lfo) 21 de dezembro de 2016

Até a Fátima Bernardes dança funk melhor q eu — Ana Vitoria 🌙 (@Mendes_alllove) 21 de dezembro de 2016

