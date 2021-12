Fátima Bernardes confirma fim de contrato com produto JBS

A apresentadora Fátima Bernardes confirmou o rompimento do contrato com a Seara, que faz parte do grupo JBS (investigada na operação Lava Jato), segundo Ricardo Feltrin, colunista do "Uol".

Em comunicado publicado pela revista "Veja", a assessoria jurídica da apresentadora afirmou que ela não é mais garota-propaganda da marca alimentícia. "Não sou mais garota propaganda da marca Seara. Mas uma cláusula de confidencialidade me impede de dar detalhes sobre o fim do contrato", afirmou em nota os advogados de Fátima.

Ainda de acordo com Feltrin, a agência de publicidade W/McCann, responsável pela campanha da Seara, já havia informado que não se manifestaria sobre clientes e contratados. A JBS é investigada e ré confessa de que se envolveu em corrupção nos últimos anos.

Fátima recebia cerca de R$ 1,5 milhão a cada seis meses da Seara. O seu contrato com a marca durou 3 anos.

