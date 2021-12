Fátima Bernardes 'cobra' Max Fercondini pedir noiva em casamento

O casal Max Fercondini e Amanda Richter, que já está junto há quase oito anos, participou de uma viagem pela América do Sul para um quadro do programa Como Será, e foi falar sobre o resultado no Encontro com Fátima desta quinta, 25.

Em determinado momento, Fátima perguntou como o casal fazia em caso de possíveis brigas num motorhome no meio do deserto do Atacama. O ator contou que os desafios da viagem ajudou a fortalecer a união do casal.

"Nossa, e pro pedido de casamento está falando o que, minha gente?!", exclamou a apresentadora, prosseguindo em seguida: "a moça já viajou pelo Brasil seis meses de teco-teco! Eu não entrava nem morta naquele teco-teco. Agora viaja seis meses pela América do Sul. Oito anos! Você não briga com ela nem dentro do motorhome!".

"Acho que depois dessa viagem a gente pode viver 150 anos juntos que tá na paz", brincou Amanda, ao que Max completou: "A gente vê muitos casais que estão juntos como namorados, e às vezes não selam uma união perante a justiça, ou religião. O que mais tem valor é esse atestado de que dá certo. A gente tá junto há oito anos, a Amanda é minha parceira, quero ser o melhor namorado, marido pra ela, independente de qualquer situação".

Por fim, a apresentadora buscou encerrar a situação: "Gente, eles já estão casados, sejam feliz para sempre, tá ótimo!".

adblock ativo