Fátima apresenta programa sem aliança e ignora separação

Um dia após anunciar o fim do casamento de 26 anos com William Bonner, Fátima Bernardes apresentou o "Encontro" sem aliança na mão esquerda. Durante o programa, ela não se pronunciou sobre a separação e manteve sua típica simpatia com os convidados e o público.

Fátima, inclusive, participou de um ritual para curar o corpo e o espírito das pessoas promovido por índios da tribo Fulni-Ô.

A separação foi anunciada pelo casal pelo Twitter na noite desta segunda, 29, o que movimento as redes sociais e criou especulações sobre o que teria motivado o rompimento.

Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. — Fatima Bernardes (@fbbreal) 30 de agosto de 2016

Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. — William Bonner (@realwbonner) 30 de agosto de 2016

Fabíola Reipert apontou uma colega de trabalho dos dois na Rede Globo como pivô do fim do casamento. De acordo com a colunista, Bonner é próximo desta mulher, apesar de não trabalhar diretamente com ela, o que incomodaria Fátima.

Ela também afirmou que o crescimento financeiro de Fátima também é motivo de desentendimentos com Bonner, que não estaria satisfeito em receber menos do que a apresentadora.

Fátima já está sem a aliança.

Eu não acredito mais no amor #FatimaBernardes pic.twitter.com/zpYTYwdKVT — lindu (@LinduRecitou) 30 de agosto de 2016

adblock ativo