Fãs gritam nome de ex durante show de Safadão

O cantor Wesley Safadão terá que se acostumar com o apego dos fãs a sua ex-mulher Mileide Mihalie. Mais um vez o nome dela tem sido muito comentado e até um grupo de admiradores promove uma campanha nas redes sociais, pedindo que o público grite, durante os shows, o nome da moça no lugar do famoso bordão "Vai Safadão".

A iniciativa foi iniciada na cidade de Limoeiro, em Pernambuco, e já teve resultado. No último fim de semana, um fã disse que gritou o nome de Mileide após Wesley cantar "Você não me esqueceu".

"Eu e duas amigas chamamos a atenção dele (Safadão). Quando ele olhou falamos o nome e sobrenome da Milla, ele abriu um sorrisão, e ficou meio sério", disse. Pela reação do artista, o fã acha que o cantor ainda gosta da ex-mulher. "Ainda existe sentimento da parte dele, apesar que ele não merece ela", avaliou.

Mileide

A empresária Mileide Mihaile foi casada com Safadão por cerca de oito anos. Os dois se separaram após ela descobrir uma traição do cantor.

Recentemente, ela decidiu quebrar o silêncio e falou pela primeira vez sobre o fim do casamento."A gente era casado, ele conheceu a Thyane, quis ficar com ela e a gente se separou. Houve traição, não tem como negar, mas acho que está todo mundo vulnerável a isso, né?", disse em entrevista ao "Ego"

"Ele é uma personalidade forte da mídia e o burburinho ficou maior. Eu não guardo mágoa e torço pela felicidade dele", disse ela, que ainda revelou o motivo de nunca ter dado entrevista sobre o caso. "Nunca me posicionei sobre a traição. Eu nunca quis prejudicar. Sempre existiu muita revolta de muitos fãs e isso me deixou receosa.. Eu torço e estou o tempo todo vibrando pelo Wesley, quero de coração que ele alcance voos ainda maiores. E, para mim, acho que a separação hoje é um assunto tranquilo e bem resolvido. Todos os programas de televisão me procuram, mas eu não vou porque tenho medo que queiram mais confusão e não é essa a intenção. Me chamam toda hora para dar entrevista, mas eu evito porque a coisa cresceu de uma forma assustadora", confessou.

Mileide fez questão de destacar que não era amiga de Thyane como alguns fãs especulavam. De acordo com ela, a relação das duas era apenas profissional, já que a loira era fã de Wesley.

"Ela era uma fã, a gente se encontrava porque ela ia aos shows e tirava foto com o Wesley. Ela comentava nas fotos da minha família nas redes sociais. Mas eu nunca tive amizade com ela não. Sempre a tratei de forma profissional. Ela chegava, pedia para tirar foto, eu respondia os comentários dela nas redes, mas nunca tive amizade. Ela já foi uma fã como qualquer outra", garantiu ela, que é mãe de Yhudy, de 5 anos, fruto do relacionamento com Wesley.



Mileide não revelou se Thyane já teria dito ofensas contra ela: "prefiro não falar, porque a personalidade dela pode gerar mais confusão. Sempre evitei ter qualquer contato com a Thyane depois da separação. Eu prefiro me proteger".

